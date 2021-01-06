В Азербайджане утверждены цены еще на 300 лекарств
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены цены еще почти на 300 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию.
Решение об этом принято на заседании Тарифного (ценового) совета, сообщает в среду Trend.
Информация о списке лекарственных средств и цен на них размещена на сайте Тарифного совета www.tariff.gov.az в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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