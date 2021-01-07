TƏBİB приступил к тренингам в связи с подготовкой к вакцинации от COVİD-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В образовательном центре медучреждения «Ени клиника» при TƏBİB начались тренинги "COVİD-19 – организация процесса вакцинации и управление дополнительными мерами», сообщает в четверг Trend.

Членам выездных бригад, которые будут проводить вакцинацию на местах, были разъяснены правила транспортировки, хранения и использования вакцины, организации медицинской помощи при аллергических реакциях и пр. Участники были проинструктированы о работе в составе медицинской бригады, координированной синхронной медпомощи, тактике рационального подхода при различных ситуациях.

В тренингах, которые проводят высокопрофессиональные специалисты Научно-исследовательского и образовательного департамента TƏBİB, каждую неделю будет участвовать бригада врачей из 40 человек.

Видеоинструкции с тренингов будут отправлены всем учреждениям, находящимся в подчинении TƏBİB.

(Текст: Кямаля Сеидова)