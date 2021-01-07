Назначен новый директор Института образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Приказом министра образования Эмина Амруллаева Руфат Азизов назначен директором Института образования, сообщает в четверг Trend.

Азизов в 2003 году окончил бакалавриат МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности "Химия", в 2017 году получил магистерское образование в Университете "ADA" по специальности "Организация и управление бизнесом".

Имеет научную степень доктора философии по химическим наукам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)