Кадры процесса разминирования территорий Агдамского района (ВИДЕО)

Общество 7 января 2021 16:07 (UTC+04:00)
Кадры процесса разминирования территорий Агдамского района (ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - На территориях освобожденного от оккупации Агдамского района продолжаются операции по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, а также взрывоопасных веществ.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend наблюдала за процессом разминирования территорий.

Представляем вашему вниманию кадры вышеназванного процесса:

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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