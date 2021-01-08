Загрязнение воздуха в Баку в январе было на 30 % ниже, чем в предыдущие годы

БАКУ /Trend/ - В течение последних пяти лет в Баку велся мониторинг уровня загрязнения воздуха в январе. Выяснилось, что в январе этого года уровень загрязнения атмосферного воздуха был на 30 процентов ниже, чем в предыдущие годы.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

Она объяснила это ограничениями в связи с пандемией.

"Больше всего воздух в Баку загрязняют транспортные средства. По причине введенных в связи с пандемией ограничений на передвижение в этом году уровень загрязнения снизился. Но мы бы хотели, чтобы это наблюдалось не только по причине ограничений. Меры во время пандемии показали, что если проделать определенную работу, можно улучшить экологическую ситуацию", - добавила Умайра Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)