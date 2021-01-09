В Азербайджане выявлено 633 новых случая заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 1 682 человека вылечились от коронавируса, выявлено 633 новых случая заражения, скончались 21 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 224 050 случаев заражения коронавирусом, из них 207 088 человек вылечились, 2 890 человек - скончались, число активных больных – 14 072 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 264 тестов, а в целом за все время пандемии - 2 259 555 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)