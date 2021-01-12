МЧС России направило в Азербайджан 15 мобильных контейнеров (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках двустороннего сотрудничества министерство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий России отправило МЧС Азербайджана 15 мобильных контейнеров, предназначенных для использования в полевых условиях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

10 контейнеров, доставленных в Карабахский региональный центр МЧС, предназначены для проживания, 5 - для офисов.

В контейнерах созданы все условия для проживания и работы.

(Текст: Кямаля Сеидова)