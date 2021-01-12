Шехид Афер Оруджев принимал участие в освобождении города Шуша (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Оруджев Афер Яфет оглу в числе шехидов Отечественной войны.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве, Афер Оруджев родился в 1996 году в селе Ашагы Атудж Губинского района.
Он стал шехидом седьмого ноября в боях за освобождение города Шуша.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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