Шехид Афер Оруджев принимал участие в освобождении города Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Оруджев Афер Яфет оглу в числе шехидов Отечественной войны.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, Афер Оруджев родился в 1996 году в селе Ашагы Атудж Губинского района.

Он стал шехидом седьмого ноября в боях за освобождение города Шуша.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)