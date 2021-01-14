В Азербайджане еще 1 159 человек излечились от COVID-19, выявлено 380 новых случаев заражения

БАКУ /Тrend/ - В Азербайджане выявлено 380 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 1159, скончались 14 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 226 200 случаев заражения коронавирусом, из них 213 279 человек вылечились, 2 971 - скончался, число активных больных – 9 950 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 653 теста, а в целом за все время пандемии - 2 295 612 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)