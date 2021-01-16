Участвовать в похоронах в 5 городах и 12 районах Азербайджана можно по разрешению Службы "102" МВД

БАКУ /Trend/ - Участвовать в похоронах близких родственников в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронский район, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами можно только на основании разрешения от Службы "102" МВД Азербайджана

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в субботу Trend

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)