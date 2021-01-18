Ректор БВШН встретился с сотрудником, участвовавшим в Отечественной войне

Среди сотен призывников, участвовавших в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, были сотрудники, студенты и выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Они внесли свой вклад в Великую Победу во Второй Карабахской войне.

На днях ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов встретился с уволенным из армии Агасалимом Гафаровым, сотрудником Электронного учебного отдела.

Э. Гасымов отметил, что под командованием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева азербайджанские военнослужащие доблестно сражались за освобождение наших земель от многолетней оккупации.

Ректор пожелал Царствия небесного героям, ставшим шахидами в боях за территориальную целостность нашей страны. Он сказал, что память о них навсегда останется в сердцах нашего народа.

«Вы показали себя как дисциплинированный, умелый и деловой работник в своей сфере деятельности, и вы также проявили себя как достойный гражданин на поле боя. Семья БВШН гордиться вами!», - добавил Э. Гасымов.

Ректор поблагодарил А. Гафарова за его вклад в нашу историческую победу и сообщил ему, что его профессиональный разряд был повышен за проявленное им мужество и его профессиональный подход к работе.

Агасалим Гафаров, в свою очередь отметил, что он гордится своим участием в боевых действиях, проводимых азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с целью освобождения наших исторических земель от вражеской оккупации.