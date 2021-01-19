В большинстве районов Азербайджана выпал снег

БАКУ /Trend/ - В большинстве районов Азербайджана выпали осадки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Сарыбаше, Загатале, Огузе, Шеки, Габале, Балакене, Гёйгёле, Губе, Гедабеке, Грызе, Дашкесане, Агдере (Ордубад), Гусаре, Шабране, Шахбузе, Нахчыване, Алтыагадже выпал снег.

Высота снежного покрова в большинстве мест составила 1-15 см, в Сарыбаше (Гах) – 42 см.

Скорость западного ветра в Нафталане временами достигала 30 м/с, в Нефтчале - 25, Хыналыге - 24, Дашкесане - 23, Гяндже - 20, Гедабеке, Ярдымлы, Шамкире, Тертере - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 20 м/с.

Высота волн в Каспийском море достигала 2,9 метра.

Сегодня на территории страны ожидаются интенсивные осадки, температура воздуха понизится на 4-5 градусов, в горных и предгорных районах выпадет снег, в низменных районах мокрый снег перейдет в снег, на дорогах в горных и предгорных районах ожидается гололедица.

(Текст: Кямаля Сеидова)