Азербайджанский народ чтит светлую память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане отмечается 31-я годовщина трагедии 20 Января.

Как передает в среду Trend, азербайджанская общественность чтит светлую память жертв трагедии 20 Января.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года, без предварительного объявления чрезвычайного положения, советская армия начала операцию против Азербайджана. В ту ночь были жестоко убиты 147 гражданских лиц, ранены 744 невинных граждан, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошел уже тридцать один год, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этой трагедии. В стране ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)