Идет подготовка к открытию автобусных рейсов в город Шуша и на другие освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В освобожденные от оккупации города и районы Азербайджана откроются автобусные рейсы, сказала в четверг Trend завсектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, уже подготовлен проект приказа о начале конкурса для определения компаний-перевозчиков: "Сначала рейсы откроются в Горадиз, Суговушан, Талышкенд, Джабраильский и Зангиланский районы. Открытие рейсов в город Шуша планировалось на втором этапе, но учитывая большое количество желающих посетить эту жемчужину Карабаха, Шуша тоже включена в список первоочередных рейсов. Планируется, что автобусные рейсы в город Шуша откроются из Гянджи, Бейлагана и Евлаха".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)