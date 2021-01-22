В Азербайджане предложено изменение в положение закона, связанное с ответственностью участников ДТП

БАКУ /Trend/ - На весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет обсуждаться поправка в Кодекс об административных правонарушениях касательно определенной категории дорожно-транспортных происшествий, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с поправкой, в случае, если между участниками ДТП не было спора по установлению виновного в дорожном происшествии, и ДТП не повлекло вред для здоровья, то за покидание места происшествия водитель к административной ответственности не привлекается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)