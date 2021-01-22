БАКУ/Trend/ - Доводим до вашего сведения, что Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank. До этого она была главным директором по Развитию Банка.

Гюнай Джалилова имеет более 16 лет опыта работы в банковской сфере. В течении 14 лет деятельности в Access Bank Гюнай проработала на различных должностях, включая 8 лет работы руководителем филиала. В период с 2016 по 2019 г. являлась директором департаментов маркетинга, корпоративного банкинга, продаж и развития бизнеса. С апреля по декабрь 2019 года, будучи исполнительным директором AccessBank, курировала направления корпоративного банкинга и маркетинга, а также Контактный Центр.

Гюнай ханым присоединилась к команде Yelo в январе 2020 года в качестве главного директора по Развитию. В настоящее время она курирует департаменты Управления брендом, человеческих ресурсов, клиентского опыта, “CRM”, а также департаменты методологии, администрирования и платежей.

Гюнай имеет степень магистра финансов и кредита Азербайджанского Государственного Экономического Университета, а также окончила бизнес-школу Warwick в Англии по направлению "Executive MBA".