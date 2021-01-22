В Гёкчае от COVID-19 вакцинированы 367 человек, процесс продолжается

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана, как и в Баку, продолжается вакцинация от инфекции коронавируса, процесс уже стартовал и в Гёкчайском районе.

Вакцинация проводится с 21 января, сообщили в пятницу Trend в Центральной больнице Гёкчайского района: "За два дня вакцинацию прошли 367 человек, а всего - 1070 медработников. Некоторым из них не будет введена вакцина, потому что они уже переболели коронавирусом. Остальные хотят вакцинироваться добровольно. В настоящий момент процесс вакцинации продолжается".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)