БАКУ /Trend/ - В результате операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана, был задержан директор Сальянского центра гигиены и эпидемиологии Интигам Абышов.

В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры сказали, что общественность будет официально проинформирована об этом позже.

(Редактор: Наталья Кочнева)