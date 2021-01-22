Сообщения о том, что Азад Рагимов впал в кому, не соответствуют действительности
БАКУ /Trend/ - Сообщения о том, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов впал в кому, не соответствуют действительности.
Об этом Trend сообщили в семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Отметим, что в некоторых СМИ также сообщалось, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов впал в кому.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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