Сообщения о том, что Азад Рагимов впал в кому, не соответствуют действительности

БАКУ /Trend/ - Сообщения о том, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов впал в кому, не соответствуют действительности.

Об этом Trend сообщили в семье министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Отметим, что в некоторых СМИ также сообщалось, что министр молодежи и спорта Азад Рагимов впал в кому.

(Редактор: Наталья Кочнева)