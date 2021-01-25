Названо число прибывших в Азербайджан на ПМЖ за 11 месяцев прошлого года

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев 2020 года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службой были зарегистрировали 1516 человек, прибывших на постоянное проживание в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend.

За этот же период из Азербайджана уехал 531 человек, тем самым положительное миграционное сальдо составило 985 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)