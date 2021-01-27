В школах не будут работать буфеты – Минобразования Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Во время возобновления учебы с 1 февраля 2021 года в школах Азербайджана не будут работать буфеты.

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend.

Она отметила, что постановлением Кабмина, принятым в сентябре, в период пандемии работа школьных буфетов приостановлена: "Это решение все еще в силе".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)