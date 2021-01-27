ГЭЦ Азербайджана огласил новые правила приема в докторантуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к тем, кто будет сдавать вступительный экзамен в докторантуру и экзамен для получения степени "Доктор философии".

Как сообщили в среду Trend в Центре, решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана от 29 сентября 2020 года утвержден "Порядок проведения экзамена для получения степени Доктор философии". С января 2021 года эти экзамены должны организовываться в соответствии с вышеуказанным порядком, согласно которому, экзамен по иностранному языку, а также по азербайджанскому языку для иностранных абитуриентов и лиц без гражданства, проводится ГЭЦ.

Таким образом, проходной балл для экзамена по иностранному языку в рамках получения степени "Доктор философии" установлен на уровне 35 баллов, а по азербайджанскому языку для иностранных абитуриентов и лиц без гражданства - 25 баллов.

Выданный Центром документ, в котором отражен набранный во время экзаменов балл, остается в силе в течение пяти лет до представления диссертации на соискание степени "Доктор философии".

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)