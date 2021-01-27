В Агсуинском районе 305 медработников вакцинированы от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации медработников против коронавируса в Агсуинском районе близится к завершению.

Об этом в среду сказал Trend директор Агсуинской центральной районной больницы Али Гусейнов. По его словам, вакцинацию уже прошли 305 медработников.

"В целом по району должны пройти вакцинацию 450 медработников, 94 члена медицинского персонала не будут привиты, поскольку они уже переболели COVİD-19.

Наши работники в добровольном порядке обращаются по поводу вакцинации. После рассмотрения обращений, если нет противопоказаний, создаются условия для их вакцинации", - подчеркнул Гусейнов.

Директор добавил, что в больнице созданы все условия для осуществления процесса вакцинации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)