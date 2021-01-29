Две Президентские стипендиатки Бакинской высшей школы нефти – одноклассницы (ФОТО)
Среди Президентских стипендиатов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом учебном году, есть два выпускника одной школы. Гадиева Гюнай и Таришли Фидан окончили Лицей «Занги» в Баку. Они обе в настоящее время учатся на кафедре «Инженерия по автоматизации процессов» Бакинской высшей школы нефти. Г. Гюнай поступила в вуз с 685,1 баллом, Т. Фидан – с 685,5 баллами.
В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2020\2021 учебном году» этим студенткам была присуждена Президентская стипендия.
Г. Гюнай и Т. Фидан являются как одноклассницами, так и близкими подругами.
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