По поручению Лейлы Алиевой IDEA проведет работы на освобожденных территориях – исполнительный директор

БАКУ /Trend/ - По поручению основателя и главы Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой организация проведет работу в направлении улучшения экологической ситуации на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга о проделанной и предстоящей работе, посвященного экологической ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, сказал исполнительный директор Общественного объединения IDEA Сурхай Шукюров.

Он отметил, что все были потрясены при виде последствий 30-летней армянской оккупации.

"Подобного рода преступления показывают, что против нашей страны был совершен экологический террор. IDEA в первую очередь займется оценкой природных ресурсов на освобожденных территориях. Следующим шагом будет восстановление этих мест", – уточнил Сурхай Шукюров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)