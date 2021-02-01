Назначена судья Конституционного суда Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Хумай Эфендиева назначена судьей Конституционного суда, сообщает в понедельник Trend.
Вопрос о назначении Хумай Эльчин гызы Эфендиевой был обсужден сегодня на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса (парламента).
Предложение было вынесено на голосование и принято.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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