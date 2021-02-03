Федерации гимнастики Азербайджана и Израиля проведут совместный онлайн-вебинар

БАКУ /Trend/ - В период, когда в связи с карантином переносятся даты проведения многих соревнований, Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) и Федерация гимнастики Израиля впервые проведут интересный онлайн-вебинар по художественной гимнастике под названием "Шаг в будущее", сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF. Онлайн-вебинар состоится 12-14 февраля 2021 года.

Участие в вебинаре платное, стоимость составляет 40 манатов. Вебинар проведут члены Технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) – Ноха Абу Шабана (художественная гимнастика), Изабель Савада (художественная гимнастика), Джеф Томсон (мужская спортивная гимнастика), тренера – Габриэла Мюллер (Швейцария), Таро Нецер (Австрия), Роман Яхода (Австрия), а также профессор Университетов Порту и Коимбра (Португалия) Лурдеш Авила-Карвало.

Цель вебинара - предоставить участникам новые знания в этот непростой период, мотивировать их и укрепить сотрудничество и дружбу между Федерациями двух стран.

Онлайн-вебинар будет проведен в 18:00 по бакинскому времени (в Израиле в 16:00). Желающие принять участие в онлайн-вебинаре могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке (https://agf.az/en/forms/-step-to-the-future--webinar-o-267210).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)