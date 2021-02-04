В Баку в отношении почти 80 водителей автобусов приняты меры - Вагиф Асадов
БАКУ / Trend/ - С начала года и по настоящее время к ответственности были привлечены свыше 100 водителей такси, нарушившие требования пассажироперевозок, сообщил в четверг Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.
"Также в отношении почти 80 водителей автобусов были приняты административно-взыскательные меры за нарушение требований законодательства Азербайджана. В настоящее время сотрудники дорожной полиции продолжают контрольно-профилактические меры. В отношении водителей, создающих угрозу для жизни пассажиров и нарушающих требования законодательства, продолжают приниматься меры", - сказал начальник отдела.
(Автор6 Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности
Лента новостей
Состояние гитариста Рафига Гусейнова относительно стабилизировалось – Бакинский оздоровительный центр
Поправка о праве докторантов на отсрочку от военной службы рекомендована на пленарное заседание Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате новоназначенного председателя правления Агентства по разминированию (ФОТО/ВИДЕО)
"Приз читательских симпатий" для Рагима Джафарова – престижная литературная премия и пленный контр-адмирал
В центрах психологической помощи в Азербайджане следует увеличить численность специалистов - эксперт
Возникновение рисков, связанных с цифровизацией, может привести к провалам в сфере защиты от кибератак
Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана