В Баку в отношении почти 80 водителей автобусов приняты меры - Вагиф Асадов

БАКУ / Trend/ - С начала года и по настоящее время к ответственности были привлечены свыше 100 водителей такси, нарушившие требования пассажироперевозок, сообщил в четверг Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

"Также в отношении почти 80 водителей автобусов были приняты административно-взыскательные меры за нарушение требований законодательства Азербайджана. В настоящее время сотрудники дорожной полиции продолжают контрольно-профилактические меры. В отношении водителей, создающих угрозу для жизни пассажиров и нарушающих требования законодательства, продолжают приниматься меры", - сказал начальник отдела.

(Автор6 Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)