Поствакцинальная реакция является показателем активации защитных механизмов организма - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Такие симптомы, как легкий жар и слабость после вакцинации, говорят о том, что препарат хорошо действует на организм, а также являются показателем активации его защитных механизмов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По его словам, порой граждане принимают поствакцинальную реакцию за побочные эффекты.

"Например, некоторые считают, что легкий жар и слабость в организме через 24–48 часов после вакцинации побочные эффекты. Но это нормальная реакция организма на вакцину. На самом деле, это показывает, что организм реагирует на вакцину и активирует защитные механизмы. На сегодня в своей практике я серьезных побочных явлений не наблюдал", - сказал врач.

Фаррух Садиров добавил, что доставленные в страну вакцины не противопоказаны для диабетиков, больных гипертонией и почечной недостаточностью. Эти вакцины противопоказаны тем людям, у которых ранее во время прививки аналогичных препаратов наблюдались острые аллергические реакции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)