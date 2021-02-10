В Азербайджане трудоустроены 23 члена семей шехидов и раненых участников Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения соцзащиты и занятости членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны с 28 января текущего года в государственных общеобразовательных учреждениях, входящих в систему Министерство образования Азербайджана, приостановлен процесс приема на работу по вакантным местам, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования.

В Минобразования поступило 56 обращений от этих лиц в связи с трудоустройством. После рассмотрения обращений и установления связи с этими лицами, во время которой были выслушаны их мнения, положительно были решены 23 обращения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)