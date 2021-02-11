Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшерона получили февральские пенсии с надбавками

БАКУ /Trend/ - Госфонд соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения профинансировал пенсии за февраль по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

В ближайшие дни пенсии будут выплачены в других городах и районах республики, а также военнослужащим и лицам с военными и специальными званиями.

Напомним, что в январе пенсии были индексированы и февральские пенсии будут уже с надбавками.

(Текст: Кямаля Сеидова)