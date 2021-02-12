БАКУ /Trend/ - В административно-территориальное деление Шарурского и Седерекского районов вносятся частичные изменения.

Как передает в пятницу Trend, в связи с этим в парламенте на обсуждение будет вынесен законопроект "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Шарурского и Седерекского районов Нахчыванской АР".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)