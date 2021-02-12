Представители ЮНИСЕФ и МККК побывали на разрушенных территориях в Гяндже и Тертере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вместе с руководителями представительств ЮНИСЕФ и Международного Комитета Красного Креста мы побывали в учебных заведениях Гянджи и Тертера, пострадавших от агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев. Он отметил, что зарубежные партнеры стали свидетелями трагических последствий вражеских обстрелов зданий школы № 29 в Гяндже и школы села Дуярли Тертерского района.

"Мы также встретились с учениками. Для устранения последствий военных преступлений партнеры сотрудничают с Министерством образования в различных областях, включая оказание социально - психологической поддержки преподавателям и ученикам.

Скоро эти учебные заведения станут еще лучше, чем раньше. Одной из основных целей нашей системы образования является воспитание патриотичных, образованных людей, осознающих свою национальную идентичность", – отметил Эмин Амруллаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)