Новорожденного сына Героя Отечественной войны назвали Алпарсланом – репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - После двух дочерей у погибшего Героя Отечественной войны, прапорщика Джамала Исмайлова, проявившего героизм в Отечественной войне за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, родился сын, которого назвали Алпарсланом. Это было желание его отца.

Сегодня малыш был выписан домой, и перед роддомом его встречали члены семьи и сослуживцы отца. Его отвезли домой на машине, украшенной трехцветным азербайджанским флагом.

Trend TV представляет репортаж из больницы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)