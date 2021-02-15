АПБ Азербайджана выявило нарушения в кондитерском цехе в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) провело проверку в кондитерском цехе "Турал", принадлежащем ООО "Гызыл Гая 2017" на проспекте Г. Алиева в пос. Гузанлы Агдамского района, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки было установлено, что в сфере производства, транспортировки, хранения, фасовки, маркировки и продажи не соблюдались требования нормативно-технических документов.

В связи с выявленными недочетами руководство предприятия было привлечено к административной ответственности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)