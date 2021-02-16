К перевозкам по экспресс-линиям в Баку привлекаются около 100 запасных автобусов - БТА

БАКУ /Trend/ - Сегодня для пассажироперевозок по 163 маршрутам (153 регулярных и 10 экспресс) в Баку на линии пущено 2 130 автобусов.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев. По его словам, в дополнение к перевозкам по экспресс-линиям привлекаются около 100 запасных автобусов.

"Цель заключается в удовлетворении ежедневной потребности пассажиров, которая выросла на 20-25 процентов. По последним статистическим данным, в течение дня общественным транспортом в Баку пользуются более 2,1–2,2 миллионов пассажиров. Следует отметить, что заторы на дорогах также напрямую затрудняют движение автобусов. В этом случае нет смысла привлекать дополнительные автобусы на линии. В нынешней ситуации очень важно обеспечить беспрепятственное движение автобусов. Исходя из этого, мы просим водителей частных автомобилей проявить понимание в этом вопросе. Рекомендуем в максимальной мере создавать условия для беспрепятственного движения автобусов, строго соблюдать требования автобусной полосы, правила парковки и стоянки", - добавил Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)