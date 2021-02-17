В Азербайджане на праздник Новруз нерабочими будут девять дней

БАКУ /Trend/ - В этом году на праздник Новруз нерабочими будут девять дней, сообщает в среду Trend.

В соответствии с решением Кабинета министров в этом году 20, 21, 22, 23, 24 марта являются праздничными днями.

Согласно Трудовому кодексу, так как 20 и 21 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта тоже будут считаться нерабочими днями. 27 и 28 марта тоже приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, праздничные дни в марте - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 марта включительно.

Напомним, что Международный женский день - 8 Марта тоже является в стране нерабочим днем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)