Минэкологии Азербайджана о погоде на ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - По предварительной информации, снежная погода на территории Азербайджана сохранится до второй половины дня 19 февраля, сказала в среду Trend директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 17 и 18 февраля погода в Баку и регионах страны ухудшится, будет идти снег, в горных и предгорных районах - сильный, в районах на дорогах ожидается гололед.

Мамедова отметила, что ухудшение погоды наблюдается и в соседних странах, местами идет снег.

"В горных районах Азербайджана уже идет снег, в Шахдаге высота снежного покрова составляет 4 см. Сегодня в столице прогнозируются осадки, местами будет идти мокрый снег, который к вечеру перейдет в снег", - сказала она.

Мамедова добавила, что к вечеру в Баку скорость ветра местами усилится до 28-30 м/сек. Температура воздуха понизилась на 5-10 градусов, и днем она не будет превышать 1-3 градуса тепла.

По ее словам, завтра в регионах страны и столице сохранится снежная погода: "В Баку временами будет идти мокрый снег и снег. Ночью и утром ожидается порывистый северо-западный ветер, который во второй половине дня постепенно стихнет. 19 февраля в Баку и регионах республики погода стабилизируется, осадков не ожидается, прогнозируется умеренный южный ветер".

(Текст: Кямаля Сеидова)