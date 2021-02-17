В Аппарате Омбудсмена Азербайджана создан сектор по работе с семьями шехидов и ветеранами войны

БАКУ /Trend/ - В Аппарате Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана создан сектор по работе с семьями шехидов и ветеранами войны.

Как сообщили в среду Trend в Аппарате, цель создания соответствующего структурного подразделения - немедленно реагировать на обращения членов семей шехидов, а также военнослужащих, пропавших без вести и раненых во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе самих ветеранов войны, и решать поднятые ими вопросы.

В то же время, по инициативе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой с первых дней Отечественной войны стартовал проект психологической поддержки пострадавшим, новосформированный сектор также продолжит работу в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)