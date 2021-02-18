Высота волн на Каспии достигла 4,8 метра

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10.00, на территории страны наблюдаются осадки, местами снег, усиливающийся северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Высота снежного покрова составила 40 см в Сарыбаше, 39 см - в Шахдаге, 28 см - в Дашкесане, 24 см - в Гедабеке, 22 см - в Гёйгёле, 10 см - в Кишчае, Товузе, Грызе, 9 см - в Шеки, Огузе, 6 см - в Загатале, 4 см - в Гяндже, 3 см - в Губе, Халтане, 3 см - в Гусаре, 1 см - в Балакене, Алтыагадже, Мерезе, Гаджигабуле, Ярдымлы, Габале.

Больше всего осадков выпало в Сарыбаше (Гах) - до 42 мм (80% месячной нормы).

В Баку, Сумгайыте, Маштаге, Бина и Пираллахи выпало до 1 мм осадков.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигала 4,8 метра.

Наибольшая скорость ветра (30 м/сек) была зафиксирована в Нефтчале.

В Баку скорость ветра составила 21 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова)