В прошлом году в Азербайджане было заключено свыше 35 тыс. браков

БАКУ /Trend/ - В 2020 году районные (городские) отделы регистрации минюста Азербайджана зарегистрировали 35 348 браков и 14 628 разводов, сообщили в четвергTrend в Госкомстате.

Число браков на каждую 1 000 человек населения уменьшилось на 45,3 процентов в сравнении с 2019 годом, при этом уровень разводов составил 3,5, а разводов-1,5 процента.

Уровень брака был выше показателей по стране в экономических районах Кельбаджар-Лачин (4,1), Аран (3,9), Горный Ширван (3,8), верхний Карабах (3,6) и в городе Баку (3,6), а уровень разводов - в городе Баку (1,8), Верхнем Карабахе и Кельбаджар-Лачине (1,7) и Абшеронском (1,6) экономических районах.

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)