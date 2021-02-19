О критериях определения инвалидности в Азербайджане в случаях ампутации
БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовало детали назначения инвалидности в случаях ампутации.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, этот процесс регулируется утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 30 декабря 2015 года "Положениями о критериях определения инвалидности и ограниченности возможностей здоровья".
Таким образом, инвалидность I группы назначается бессрочно в следующих случаях:
культя (часть конечности, остающаяся после ампутации (экзартикуляции), травмы или обусловленная врожденным пороком развития) двух конечностей;
отсутствие трех пальцев на каждой из двух рук, включая большой, либо полное отсутствие функциональности пальцев;
отсутствие четырех пальцев обеих рук, за исключением большого пальца, либо полное отсутствие функциональности пальцев;
ампутация обеих кистей на уровне запястья.
Инвалидность II группы назначается бессрочно в следующих случаях:
культя одного бедра;
культя одной руки.
Инвалидность III группы назначается бессрочно в следующих случаях:
отсутствие трех пальцев на одной руке, анкилоз или острая контрактура (полное отсутствие функциональности);
отсутствие первого и второго пальцев вместе с соответствующими фалангами, отсутствие больших пальцев или двух других пальцев на обеих руках;
культя голени, ампутация стопы (по Пирогову или с Шопарова сустава), ампутация обеих стоп (по Шарпу начиная с уровня фаланг).
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)