О критериях определения инвалидности в Азербайджане в случаях ампутации

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обнародовало детали назначения инвалидности в случаях ампутации.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, этот процесс регулируется утвержденным постановлением Кабинета министров Азербайджана от 30 декабря 2015 года "Положениями о критериях определения инвалидности и ограниченности возможностей здоровья".

Таким образом, инвалидность I группы назначается бессрочно в следующих случаях:

культя (часть конечности, остающаяся после ампутации (экзартикуляции), травмы или обусловленная врожденным пороком развития) двух конечностей;

отсутствие трех пальцев на каждой из двух рук, включая большой, либо полное отсутствие функциональности пальцев;

отсутствие четырех пальцев обеих рук, за исключением большого пальца, либо полное отсутствие функциональности пальцев;

ампутация обеих кистей на уровне запястья.

Инвалидность II группы назначается бессрочно в следующих случаях:

культя одного бедра;

культя одной руки.

Инвалидность III группы назначается бессрочно в следующих случаях:

отсутствие трех пальцев на одной руке, анкилоз или острая контрактура (полное отсутствие функциональности);

отсутствие первого и второго пальцев вместе с соответствующими фалангами, отсутствие больших пальцев или двух других пальцев на обеих руках;

культя голени, ампутация стопы (по Пирогову или с Шопарова сустава), ампутация обеих стоп (по Шарпу начиная с уровня фаланг).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)