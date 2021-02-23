Парламент Азербайджана утвердил предоставление докторантам отсрочки от военной службы
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться отсрочка от военной службы.
Это отражено в изменении в закон "О воинской обязанности и военной службе", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
Согласно изменению, призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться трехмесячная отсрочка.
После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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