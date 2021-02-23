Парламент Азербайджана утвердил предоставление докторантам отсрочки от военной службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться отсрочка от военной службы.

Это отражено в изменении в закон "О воинской обязанности и военной службе", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.

Согласно изменению, призывникам, успешно сдавшим первый экзамен в докторантуру, будет предоставляться трехмесячная отсрочка.

После обсуждений данный вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)