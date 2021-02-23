В Азербайджане изменено законодательство об ответственности участников ДТП
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках касательно определенной категории дорожно-транспортных происшествий, сообщает во вторник Trend.
Согласно поправке, водитель, покинувший место ДТП, не привлекается к административной ответственности, если между участниками ДТП не было спора по установлению виновного в дорожном происшествии, и оно не повлекло вред для здоровья.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии