В Азербайджане изменено законодательство об ответственности участников ДТП

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в Кодекс об административных проступках касательно определенной категории дорожно-транспортных происшествий, сообщает во вторник Trend.

Согласно поправке, водитель, покинувший место ДТП, не привлекается к административной ответственности, если между участниками ДТП не было спора по установлению виновного в дорожном происшествии, и оно не повлекло вред для здоровья.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)