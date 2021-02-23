Еще 4 участника Отечественной войны Азербайджана устроены на работу в госструктуры

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана в связи с трудоустройством участников Отечественной войны четверо ветеранов были обеспечены работой в центральном аппарате и подведомственных органах Бакинского транспортного агентства (БТА).

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, участник боев на Шушинском и Лачинском направлениях Мамедов Нурлан Икрам оглу был принят на работу специалистом отдела регулирования пассажирских перевозок БТА.

Участник боев на Джебраильском, Зангиланском, Лачинском, Губадлинском направлениях и награжденный тремя медалями Самедов Нурлан Фамиль оглу получил работу в отделе по административным делам.

Фарзалиев Гисмет Шадет оглу, принимавший участие в боях на Дашкесан-Кельбаджарском направлении и награжденный медалью "За военные заслуги", будет работать в Центральном едином диспетчерском центре ООО "Центр интеллектуального управления".

В том же отделе будет работать и награжденный Президентом Азербайджана медалями "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила" Ибрагимов Ибрагим Тарлан оглу.

В Агентстве добавили, что во время Отечественной войны 19 сотрудников Бакинского транспортного агентства принимали участие в боях за освобождение наших земель в рядах армии Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)