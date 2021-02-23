В Баку мало зеленых насаждений - минэкологии
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку мало зеленых насаждений.
Как передает во вторник Trend, об этом в программе "Час эксперта" сказал начальник Государственного Агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.
По его словам, хотя в последние годы была проведена работа по увеличению площадей зеленых насаждений, их площадь еще не в рамках нормы.
"Общепринятой нормой считается, когда 33 процента города покрыто зелеными насаждениями, которых у нас на сегодня пока ещё мало. Эти площади нужно увеличить", - сказал Ганбаров.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к мировому сообществу в связи с Ходжалинским геноцидом
На положительный шаг Армении Турция совместно с Азербайджаном предпримет встречный шаг - Мевлют Чавушоглу
Моменты встреч и бесед с Ялчыном Рзазаде – не скрывая слез утраты, коллеги и студенты вспоминают мастера сцены (ФОТО)
Правительство Казахстана, Нацбанк и АРРФР заключили Соглашение о координации макроэкономической политики
Турция готова выполнить обязательства по транспортировке туркменского газа и нефти в Европу – Чавушоглу
Оккупанты расставили в Карабахе невообразимые ловушки – эксперты в видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли"
В Баку под небом голубым встретились кокетливая блондинка, бравый нефтяник и влюбленный шотландец ... (ФОТО)
Эстонская Roksnet Solutions OÜ предложила создать в Туркменистане систему электронного правительства
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях