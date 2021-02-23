В Баку мало зеленых насаждений - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку мало зеленых насаждений.

Как передает во вторник Trend, об этом в программе "Час эксперта" сказал начальник Государственного Агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

По его словам, хотя в последние годы была проведена работа по увеличению площадей зеленых насаждений, их площадь еще не в рамках нормы.

"Общепринятой нормой считается, когда 33 процента города покрыто зелеными насаждениями, которых у нас на сегодня пока ещё мало. Эти площади нужно увеличить", - сказал Ганбаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)