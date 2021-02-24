В Баку из-за непогоды затруднено автодвижение – дорожная полиция (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погоды со вчерашнего вечера ситуация на автомобильных дорогах Баку осложнилась, сказал в среду Trend начальник отдела Государственного управления дорожной полиции г. Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

«На некоторых территориях гололед создал проблемы для движения транспорта. Еще одна проблема связана с технически неисправными автомобилями, которые остались на проезжей части. В связи с тем, что некоторые водители не учли дорожные и метеорологические условия, уже произошли ДТП, приведшие к материальному ущербу. Несмотря на это, с ночи был мобилизован весь личный состав Государственной дорожной полиции г. Баку, водителям оказывается помощь. Также совместно с ИВ Баку и с помощью спецтехники Госагентства автомобильных дорог расчищаются от снега и льда дороги».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)