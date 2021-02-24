Жильцы подвергнувшегося пожару здания в Баку будут обеспечены съемным жильем – Госкомитет

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе Баку 24 февраля по адресу Тбилисский проспект 31/66 на крыше семиэтажного здания, где временно проживали бывшие вынужденные переселенцы, произошел пожар. Огонь был потушен бригадами пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Как передает в среду Trend, сразу после получения информации о пожаре на место происшествия прибыли представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев. В результате предварительной проверки было установлено, что на крыше дома полностью сгорели вместе с имуществом шесть построек, возведенных примитивными способами из легковоспламеняющихся конструкций. В результате пожара было повреждено 17 квартир. Вынужденный переселенец из Агдамского района Велиев Турал Габил оглы 1986 года рождения получил легкие ожоги.

Сообщается, что семьям будет предоставлено арендное жилье за ​​счет государственных средств. Профильным отделом Госкомитета будет осуществлен ремонт 11 незначительно поврежденных квартир. В здании, где произошел пожар, временно поселились 277 семей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выясняет причины пожара, уточняется нанесенный ущерб. После расследования МЧС будет вынесено окончательное заключение, на основании которого будут приняты соответствующие правовые меры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)