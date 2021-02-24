Нуждающиеся в тепле лица обращаются в убежища в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку для лиц, нуждающихся в обогреве в связи со снежной и морозной погодой, установлены палатки, сообщает в среду Trend.

Они установлены на выходе станции метро в Наримановском районе, станции метро "Иншаатчылар" в Ясамальском районе, станции метро "Азадлыг" в Бинагадинском районе, перед мечетью Имама Рзы на ул. Фаталиева в Сабунчинском районе и в Хазарском районе".

Работу палаток контролируют волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" и сотрудники ИВ Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)