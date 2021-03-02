В первую очередь вакцинироваться от COVİD-19 должны диабетики и гипертоники - врач "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - В первую очередь вакцинироваться от COVİD-19 должны диабетики и гипертоники, сказал во вторник Trend анестезиолог-реаниматолог медучреждения "Ени клиника" Тебриз Наибов.

"Люди с хроническими заболеваниями боятся вакцинироваться, ссылаясь на диабет и давление. Однако вакцинироваться в первую очередь должны именно они, потому что если заразятся, то могут тяжелее перенести болезнь", - сказал он.

Врач добавил, что сам он уже получил обе дозы вакцины: "Чувствую себя хорошо, никаких побочных действий не наблюдалось".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)