В первую очередь вакцинироваться от COVİD-19 должны диабетики и гипертоники - врач "Ени клиника"
БАКУ /Trend/ - В первую очередь вакцинироваться от COVİD-19 должны диабетики и гипертоники, сказал во вторник Trend анестезиолог-реаниматолог медучреждения "Ени клиника" Тебриз Наибов.
"Люди с хроническими заболеваниями боятся вакцинироваться, ссылаясь на диабет и давление. Однако вакцинироваться в первую очередь должны именно они, потому что если заразятся, то могут тяжелее перенести болезнь", - сказал он.
Врач добавил, что сам он уже получил обе дозы вакцины: "Чувствую себя хорошо, никаких побочных действий не наблюдалось".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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